مصرع فتاة تناولت طعاما فاسدا بمنزلها في سوهاج

توفيت فتاة عقب وصولها مستشفى سوهاج الجامعي، وأفاد شقيقها في محضر الشرطة أنها تناولت وجبة طعام منزلي فاسدة مما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها.

تلقى اللواء حسن محمود مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد ورود بلاغ من المستشفى الجامعي بوصول "مها.م.أ" 20 عاما حاصلة على دبلوم تجاره وتقيم بناحية العقارية دائرة المركز مصابه بحالة إعياء وضيق بحدقة العين وتوفيت عقب وصولها.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركزي وبسؤال شقيقها "أبو العلا.م.أ" 30 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم بذات الناحية، قرر تناول شقيقته لوجبة طعام منزلي فاسدة مما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.