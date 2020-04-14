تشميع 27 محلا تجاريا لمخالفتها مواعيد الحظر بكفر الدوار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مساء أمس، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة لضبط المحال التجارية المخالفة، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد 27 محلا لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، وكذلك تحرير عدد 5 محاضر بيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

وجرى تنفيذ الحملة بإشراف علي أبو مطير، نائب رئيس المدينة، من خلال المرور على المحلات التجارية بنطاق قرى "البسلقون، سيدي غازي، ودفشو"، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة قسمي الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة، وإدارات "البيئة، الرقابة والمتابعة، والعلاقات العامة" بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.