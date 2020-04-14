تدشين العمل بأول بوابة تعقيم إلكترونية من تصنيع جامعة بنها

دشن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، تشغيل أول بوابة إلكترونية للتعقيم الذاتي بمستشفيات بنها الجامعية من تصنيع الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة إلى شرح من فريق العمل حول طبيعة عمل البوابة، ودورها في تعقيم المترددين على المستشفيات الجامعية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ القليوبية بالدور التعليمي والمجتمعي للجامعة ومراكزها البحثية، وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية للمواطنين، مؤكدا على أهمية الاستفادة من أفكار الطلاب وابتكاراتهم وتوظيفها لخدمة أهالي القليوبية.

وأكد "الهجان" أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تم وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشآت، بالاضافة إلى خطط التطهير الذاتي التى تقوم بها بعض المديريات مع زيادة عمليات التعقيم والتطهير يومي الجمعة والسبت.

من جانبه، قال رئيس الجامعة إن البوابة المعقمة هي مبادرة أطلقتها الجامعة للمساهمة في الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير وسائل الحماية للمواطنين والمترددين على الجامعة، مشيرا إلى أن إنتاج البوابة بالكامل بأيدي طلاب كلية الهندسة ببنها، وبالتنسيق مع مركز ريادة الأعمال، وتحت إشراف فريق كامل من الأساتذة المتخصصين بالكلية.

وأوضح "السعيد" أن البوابة خضعت لعدة تجارب قبل بدء تشغيلها ووضعها بمداخل المستشفى بشكل عملي، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على قدم وساق لإنتاج أكبر عدد من البوابات لوضعها على جميع مداخل المستشفيات الجامعية والكليات لضمان سلامة جميع العاملين والمترددين على الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن البوابة صممها طلاب كلية الهندسة ببنها بالتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال "التايكو". وأضاف أن الغرف أو البوابات المبتكرة تقوم على رش الرذاذ المعقم للمترددين على المستشفيات من المداخل والاستقبال لتطهير وتعقيم كل شخص يزور أو يتوجه للمستشفيات.

وأكد السعيد أنه المقرر نشر هذه الغرف بمداخل ومخارج المستشفيات الجامعية لمنع العدوى وحماية المواطنين والأطباء وفرق التمريض والمترددين لتلقى الخدمة العلاجية.

من ناحية أخرى، تفقد محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها الأعمال الجارى تنفيذها لرفع كفاءة وتجديد وتجميل السور الخارجي للمستشفى الجامعي.