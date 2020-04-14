دينا فؤاد تنافس في دراما رمضان بمسلسل "الاختيار"

تواصل الفنانة دينا فؤاد، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المرتقب على شاشة قناتي on، وon دراما.

وأشارت دينا فؤاد، في تصريحات صحفية، إلى استمرار التصوير في شهر رمضان بالتزامن مع عرض المسلسل فى ظل ظروف استثنائية تمر بها مصر والعالم بسبب فيروس كورونا، مع الأخذ في الاعتبار بتعليمات وزارة الصحة.

وقالت دينا، إنه من المتوقع الانتهاء من التصوير خلال الأسبوع الثاني من الشهر الكريم على أقصى تقدير، في ظل انتهاء نسبة كبيرة من تصوير غالبية المشاهد.

وأوضحت فور عرض العمل عليها وافقت دون أي تردد، لاسيما وأنها ستظهر بشكل مختلف تمامًا، حيث تلعب شخصية نسرين العشماوى، زوجة الإرهابي هشام العشماوي.

وأضافت أنها تلتزم بشكل كبير بالسيناريو الذي كتبه المؤلف باهر دويدار، لأن كل ما كتبه فى السيناريو موثق، ويتناول الشخصيات كما هي في الواقع، دون وجود أى خط درامي من وحي الدراما المكتوبة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة استشهاد البطل العقيد أحمد منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏