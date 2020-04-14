أهلا رمضان.. تجهيز أسطول مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، بدء تجهيز أسطول كامل لإحدى الشركات، للمشاركة في مبادرة "أهلًا رمضان"، وتوجيه خدماتها للمناطق المحرومة، والبيع داخلها بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

وأشار وكيل التموين بالأقصر، إلى أن عددًا من المحال التجارية أعلنت عن وجود منافذ معارض "أهلًا" رمضان بها، منها 15 منفذًا داخل مدينة الأقصر، و10 بمدينة إسنا، و8 بالقرنة، إلى جانب فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارعي المدينة المنورة ورمسيس بمدينة الأقصر، وفرع القرنة وفرع إسنا، علاوة على وجود سيارات متنقلة عليها شعار "أهلًا رمضان" ستجوب مختلف مراكز المحافظة.