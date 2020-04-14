"الكرنك بخير".. شباب يتطوعون لتطهير عقار ساكني تحول لحجر منزلي بالأقصر

عقم شباب "جمعية الكرنك بخير" وسط مدينة الأقصر، عقار سكني عقب تحويله إلى "حجر منزلي" نتيجة مخالطة ساكنيه لمصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال رمضان علام مؤسس مبادرة الكرنك بخير داخل الجمعية، إن شباب منها تطوعوا لتطهير وتعقيم العقار بعد أن حولته مديرية الشؤون الصحية لحجر منزلي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمدة 14 يوما نتيجة مخالطة عدد من سكانه لمصاب بالفيروس كورونا.

وأضاف رمضان في بيان، أن الجمعية قامت نفذت أيضا عدة حملات لتطهير وتعقيم نجوع منطقة الكرنك، هذا إلى جانب تعقيم ماكينات السحب الآلي، والمشاركة في تنظيم عملية صرف المعاشات.