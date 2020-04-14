"الداخلية" تضرب من جديد.. ضبط شحنة حشيش في بورسعيد بـ4 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الناجحة في مكافحة تهريب المخدرات لليوم الثاني على التوالي، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص حاولوا تهريب كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة في بورسعيد.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم ومديرية أمن بورسعيد ، جرى ضبط عناصر التشكيل حال استقلالهم السيارات المُشار إليها في كمين أعد خصيصاً لضبطهم بطريق المزارع السمكية بدائرة قسم شرطة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وضبط بحوزة المتهمين 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام وقالبي هيروين خام، زنة القالب 4 كيلو، و4 هواتف محمولة.

بمواجهتهم أعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارات في عملية النقل والترويج.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين و35 ألف جنيه.