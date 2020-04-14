رئيس حي الموسكي: الإقبال على شراء مستلزمات رمضان سبب زحام العتبة

شنت أجهزة محافظة القاهرة، بالتعاون مع مديرية الأمن حملة مكبرة بالعتبة والموسكي لمتابعة عدم وجود باعة جائلين بالشوارع، ومنع أي تجمعات وزحام فى تلك المناطق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وقال العميد ماجد أحمد، رئيس حي الموسكى، إن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومدير الأمن وعدد كبير من رجال الأمن شنوا حملة منذ قليل بالعتبة والموسكي، مضيفًا لـ"الوطن"، أن سبب الزحام هو إقبال المواطنين بأعداد كبيرة على العتبة والموسكي للتسوق، تزامنًا مع اقتراب عدد من المناسبات الدينية للأقباط، وكذلك قرب قدوم شهر رمضان، ما تسبب في المشكلة الراهنة.

ولفت إلى عدم وجود باعة جائلين حاليًا بالشوارع، وحينما أراد عدد محدود من الباعة العودة للعمل تم التعامل معهم من قبل الأمن.

وأشار رئيس الحي إلى أن عدد الباعة الجائلين بالعتبة والموسكي يُقدر بـ40 ألف بائع، وتم إقناعهم بإخلاء الشوارع منذ 27 يومًا، وهم ملتزمون حتى الآن.

وأشار إلى أن العتبة تضم نحو 30 ألف محل في نطاق العتبة والموسكي، وهي أكبر سوق للجملة والقطاعي فى القاهرة، ويدخلها يوميًا أكثر من 2 مليون مواطن للشراء والبيع من الأقاليم ومختلف أحياء القاهرة، لافتًا إلى أن المواطنين يستغلون ساعات النهار قبل الحظر للتسوق من العتبة، حيث توجد كل المنتجات، مثل أجهزة التليفون المحمول وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية فى شارع عبدالعزيز ومنطقة العطار، والعطور فى منطقة الجامع الأحمر، والنجف بدرب البرابرة، والملابس والعجل ولعب الأطفال والبلاستيك والبطاطين والملابس فى الموسكي، والكيماويات فى شارع الجيش، كما أن الشركات والمصانع الكبرى لها أكثر من فرع بالمنطقة.

وأشار إلى أن إقبال الأسر على شراء جهاز الأفراج من العتبة، من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وملابس وخلافه، يزيد من الضغط والزحام على المنطقة، مؤكدًا استحالة غلق العتبة بالكامل فهذا يسبب مشكلة.

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