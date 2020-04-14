محافظ البحيرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

قاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة إيتاى البارود، يرافقه العميد محمد شرف، المستشار العسكرى، ومحمد كجك رئيس المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 14حالة تعدى صادر لها قرارات إزالة، على مساحه اجمالية 9915 مترًا، بطريق البحر طريق ترعة الخندق الشرقي.

وصرح "آمنة" أنه منذ بداية الحملات المستمرة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، تم إزالة أكثر من 500 حالة واسترداد أكثر من 50 فدانًا، مؤكدًا استمرار الحملات المكبرة والرادعة للمخالفين، وتحذير الجميع بأن أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة سيقابل بمنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ على تحويل المتعدين للنيابة العسكرية لإنفاذ القانون، موجهًا رؤساء المدن بالمرور اليومي لرصد أي حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة المخالفات فى المهد وعدم التهاون في حق الدولة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.