عمال يشتكون من طول الانتظار خلال صرف منحة الـ500 جنيه.. و"سعفان" يتدخل

بدأت اليوم الثلاثاء، مكاتب البريد على مستوي الجمهورية وفروع البنك الزراعي المصري في استكمال صرف المرحلة الأولي لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السياسي للمضاربين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه لكل مستحق بإجمالي مليون و500 ألف عامل، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من مكاتب البريد التي تصرف المنحة للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف للذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده، فضلا عن إزالة أي معوقات في المكاتب التي بها أعداد كبيرة للصرف.

وفي جولته التفقدية بمكاتب بريد هليوبوليس بحري، وروضة شيراتون، وجه وزير القوى العاملة بضرورة ضمان مسافات تباعديه بين كل فرد يصرف المنحة حرصاً على سلامتهم، كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية على المواطنين فى المكاتب وأمامها.

وخلال تفقده مكتب بريد الثانوية الجوية اشتكى المواطنين للوزير من انتظارهم فترة طويلة منذ الصباح الباكر، واتصل سعفان برئيس هيئة البريد المصري لحل المشكلة المتعلقة بضعف شبكة الإنترنت، والتي تم التعامل معها فوراً وحلها وبدأت عملية الصرف بشكل طبيعي وبانتظام.

كما اطمئن وزير القوى العاملة، على أعداد الذين صرفوا المنحة من المسجلين الموزعين على كل مكتب، لافتا إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصص أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

كما تابع سعفان، مع مديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية بالمتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة من خلال 5700 منفذ للبريد وفروع البنك الزراعي المصري، مؤكدين اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات وتذليل أي صعوبات أو عوائق في الصرف.