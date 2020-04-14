فض سوق الثلاثاء في القنطرة شرق وتحرير 7 محاضر تموينية

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، شن حملة تموينية بالمدينة بإشراف أشرف سعد مدير إدارة التموين، أسفرت عن تحرير 6 محاضر، كما جرى فض سوق الثلاثاء لمخالفة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

جرى المرور على صوامع القمح ومطحن الدقيق وعلى المحلات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تكثيف مراقبة الأسواق والعمل على توفير السلع بأسعار معتدلة وتوفيرالسلع التموينية المرتبطة بالبطاقة التموينية، وتوفيرأسطوانات الغاز بالأسعار الرسمية.