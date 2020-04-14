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محمود مسلم

فض سوق الثلاثاء في القنطرة شرق وتحرير 7 محاضر تموينية

كتب:

جمال حراجى
05:20 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020
فض سوق الثلاثاء بالقنطرة شرق

فض سوق الثلاثاء بالقنطرة شرق

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، شن حملة تموينية بالمدينة بإشراف أشرف سعد مدير إدارة التموين، أسفرت عن تحرير 6 محاضر، كما جرى فض سوق الثلاثاء لمخالفة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا. 

جرى المرور على صوامع القمح ومطحن الدقيق وعلى المحلات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تكثيف مراقبة الأسواق والعمل على توفير السلع بأسعار معتدلة وتوفيرالسلع التموينية المرتبطة بالبطاقة التموينية، وتوفيرأسطوانات الغاز بالأسعار الرسمية.

  