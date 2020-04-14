محافظ دمياط تناقش مع شركة موبكو آليات استكمال مشروع محطة صرف صحي

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع هشام نور الدين رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة موبكو لإنتاج الأسمدة، آليات استكمال مشروع محطة رفع صرف صحي "عبد القادر 2"، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت المحافظ أنه تم التنسيق مع شركة موبكو لإتمام تنفيذ هذا المشروع المتوقف منذ عدة سنوات، تحقيقًا لمطالب أهالي منطقة كوبري النماس بقرية السنانية، لافتة إلى قيام الشركة بتدبير المبالغ المطلوبة للانتهاء من المحطة، على أن يتم التنفيذ والإشراف بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت المحافظ أنه تم الانتهاء من إعداد جميع الرسومات والدراسات بواسطة المكتب الاستشاري للدراسات العمرانية، طبقًا للمواصفات المقررة، والبدء فورًا في استكمال الأعمال.