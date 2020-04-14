عاجل.. إيطاليا تعلن تسجيل 601 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيطاليا تسجيل 601 وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وسجلت إيطاليا 2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل المجموع إلى 162488 إصابة، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة.

وأفادت مصادر صحية إيطالية، فى وقت سابق اليوم، بزيادة جديدة في القائمة المحزنة بالأطباء الذين فقدوا حياتهم في خضم انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان، في نشرة أصدرها اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الإيطالية، إن عدد الضحايا بين الأطباء ارتفع الى 112، بزيادة 3 أشخاص عن الرقم المعلن في النشرة السابقة يوم 10 أبريل.

وأوضح أن الأسماء الجديدة هي كل من إخصائي العلاج التلطيفي فابيو روبينو، طبيب الأسنان جوفاني ستانياتي وطبيب القلب جوفاني ديلنيفو.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "الوطن" السورية بوفاة خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا بفيروس كورونا، إضافة إلى طبيب أردني وآخر فلسطيني لبناني.