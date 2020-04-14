صور وفيديو.. تفاصيل 5 مسلسلات على "الحياة" في رمضان

أعلنت شبكة تليفزيون الحياة، قائمة الأعمال الدرامية التي ستُعرض عبر شاشتها في موسم دراما رمضان المُقبل، حيث تضم خمسة مسلسلات، ما بين الاجتماعي والكوميدي.

وترصد "الوطن"، مسلسلات "الحياة" في رمضان، وهم كالتالي:

-الفتوة

يُعرض مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال، عبر قناتي "الحياة"، و"الحياة دراما" في شهر رمضان، ويُشاركه البطولة فتحي عبدالوهاب، دياب، أحمد خليل، مي عمر، رياض الخولي، مها نصار وهنادي مهنا، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وغلب على البرومو قالب الأكشن والإثارة، حيث تدور أحداث المسلسل، في عالم الأحياء الشعبية، يدير تلك الأحياء فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم "الفتوة"، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

-لما كنا صغيرين

عرضت شبكة تليفزيون الحياة، البرومو الدعائي الأول لمسلسل "لما كنا صغيرين"، تمهيدًا لعرضه عبر شاشتها في موسم دراما رمضان، وذلك بالتزامن مع قناة "dmc" وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج في ثاني بطولة مطلقة لها بعد مسلسل كارمن، والفنانين خالد النبوي ومحمود حميدة اللين يعودان للدراما بعد فترة غياب كبيرة.

"لما كنا صغيرين"، تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "آرت مبكرز"، للمنتج أحمد عبدالعاطي، ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم، هم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، ومحمود حجازي.

-"بـ100 وش"

وتضم الخريطة الدرامية لشبكة تليفزيون "الحياة" في رمضان، مسلسل "بـ100 وش" للفنانة نيللي كريم، حيث تقع الأحداث في إطار كوميدي لايت.

مسلسل "100 وش"، يشارك في بطولته أمام نيللي كريم كل من آسر ياسين، شريف دسوقي، علا رشدي، ميدو عادل وكوكبة من النجوم.

وقالت النجمة نيللي كريم، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنَّ "100 وش" هو الاسم الأنسب لأحداث مسلسلها الجديد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك بعد قرار الجهة المنتجة بتغييره بعد أن كان يحمل اسم "النصابين" في أثناء مرحلة التحضيرات، مشيرة إلى أنَّها تجسّد دور نصابة بحسب الأحداث، وهو دور جديد عليها لم تُقدمه في سابق أعمالها.

-"خيانة عهد"

طرحت شبكة تليفزيون "الحياة"، البرومو الدعائي لمسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، والمُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بالتزامن مع مجموعة قنوات "Cbc".

وتجسد يسرا، شخصية "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائمًا بحل مشاكل أخواتها في العمل وتهمل ابنها الذي يجسّد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعي حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنًا.

مسلسل "خيانة عهد" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا، كلًا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنا وتيام مصطفى قمر.

-عمر ودياب

تعرض شبكة تليفزيون "الحياة" المسلسل الكوميدي عمر ودياب، للفنانين علي ربيع ومصطفى خاطر عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك.

وكان مصطفى عمر، مؤلف المسلسل، قال في تصريح سابق لـ"الوطن" إن الأحداث تدور حول شابين يواجهان عددًا من الصعوبات بسبب كثرة الديون، والبحث عن محاولات للسداد، موضحًا أن أحداث المسلسل منفصلة متصلة.

مسلسل "عمر ودياب"، بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.