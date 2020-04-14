الصحة: إصابات كورونا مرشحة للزيادة حال تعامل المجتمع مع الفيروس بإهمال

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن انتشار فيروس كورونا، هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، ولكن مازالت التجمعات موجودة، ويجب الحذر من ذلك، "الدولة قايمة بدورها لازم الناس تاخد بالها من دورها".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، "احنا في الأسبوع التاسع، اللي المفروض أكتر وقت بيبقى فيه انتشار للمرض، لكن مقدرش أقول ده أعلى أسبوع، إذا كان الوعي مش موجود"، مؤكدا أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة، حال التعامل المجتمعي مع الفيروس بإهمال.

وتابع: "مفيش دواء شافي لفيروس كورونا حتى الآن، والدولة كلها بتعمل على ملف الدواء القادم من اليابان، في اقرب وقت هيبقى فيه ناجح والعالم كله شغال على الملف دة"، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية، تشيد ببروتوكولات العلاج المصرية الخاصة بالفيروس "لكن الحنفية لسة مفتوحة، والمقصود هو الأعداد عشان نسيطر على المرض".

وأكد ان ما يتردد أن فيروس كورونا ظهر في شهر نوفمبر الماضي "مضحك"، نظرا لأن الفيروس ظهر في شهر ديسمبر، "80% من المصابين بالفيروس، يصابوا بأعراض طفيفة فممكن يكون حد اتصاب به، واتعامل معه كأنه برد عادي، وربنا كتب له الشفاء، وفيه ناس مش بيظهر عليها المرض لأن مناعتها قوية".