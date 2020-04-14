مفاجأة.. الشهيد الحوفي أصيب في مطاردة مع الإرهاب في 2016 بالوراق

كشف مصدر أمني أن الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي إصيب من قبل فى بداية عام 2016 اثناء مطاردة عنصر إرهابي بمنطقة الوراق بطلق ناري وان الشهيد ادي فريضة الحج بعد تماثله للشفاء فى عام 2017 وكان الشهيد "الحوفي " الضابط بالأمن الوطني، المصاب في المواجهات مع إرهابي الوراق، أدلى بشهادته فى ابريل 2016.

وقال إنه توجه برفقة قوة قوامها 8 ضباط من الأمن المركزي والأمن الوطني ومباحث الوراق، فضلا عن عدد من الأفراد لتنفيذ أمر نيابة أمن الدولة العليا، بإلقاء القبض على متهم يعتنق الفكر الجهادي التكفيري من داخل منزل بشارع التل بالوراق، فضلا عن تفتيش المنزل بعد ضبط المتهم.

وأضاف أنهم فور وصولهم فجرا لمنزل المتهم، فوجئوا بعد كسر باب العقار الرئيسي بوابل من الأعيرة النارية يطلق صوبهم، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري بالقدم، فيما أصيب الضابط محمد هشام من قوات الأمن المركزي، بطلقتين بالظهر فحملهما زملاءهما وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

وشرحت تحقيقات النيابة، أن المتهم صعد إلى سطح العقار وأمطر القوات بوابل من الرصاص، فاعتلت القوات سطح عقار مقابل له ويعلو عقار المتهم بطابقين، وتبادلوا معه إطلاق الرصاص حتى أصيب بعدة طلقات ولقي مصرعه.

يذكر أن الشهيد وردت إليه معلومات عن وجود عناصر ارهابية مختبئة بمنطقة الاميرية وتم اخطار اجهزة الامن واثناء مداهمة المنزل فوجئ بتبادل اطلاق النيران عليه هو وزملائه.