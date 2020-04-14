مجلس الوزراء ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي

نعى مجلس الوزراء، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد اليوم، جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابى بمنطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة.

وتقدم مجلس الوزراء، بخالص العزاء لأسرة الشهيدة، ولرجال وزارة الداخلية، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وأبنائه، ويثبتون يوما بعد يوم، أنهم درع حماية الأمن الداخلي، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار.

كما عبر مجلس الوزراء، عن خالص الدعاء بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد، الذين أصيبوا فى هذه الملحمة الفدائية، للقضاء على هذه الخلية الإرهابية، حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه.