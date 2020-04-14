فيديو.. وزير التموين يكشف حجم احتياطيات السلع الغذائية على أرض مصر

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي سكر التموين، يكفي لـ9 أشهر، وبالنسبة لإحتياطي السكر على مستوى الجمهورية 5.7، بالإضافة أننا مازلنا في موسم السكر، ومازال أمامنا شهرين إنتاج

وأضاف مصيلحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مخزون السكر مطمئن جدا، مشيرا إلى أن الأرز متوافر وسعره في إنخفاض، وليس في ارتفاع، ولدينا مخزون استراتيجي سكر 4 أشهر بالوزارة، ولدينا أرز على مستوى الجمهورية، لمده 6 أشهر، يكفي حتى شهر 10، وموسم الأرز الجديد، يبدأ منتصف سبتمبر.

وأكد أن مصر من الدول المشهورة في صناعة المكرونة، وهناك احتياطي استراتيجي 4 أشهر للمكرونة، موضحا أن مصر لديها بالتموين 5.7 شهر تأمين زيت، والشركات المنتجة للزيت، لديها احتياطي 6 أشهر خام زيت خفيف وثقيل.

وأوضح مصيلحي، أن وزارة التموين تمثل 70% من احتياطي السلع بجمهورية مصر العربية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 95%، وتم السماح لإستيراد الدواجن المجمدة احتياطي لشهر رمضان، وجار استيراد 20 ألف طن دواجن، وتم استيراد 10 آلاف طن دواجن، ولدينا احتياطي من 6 لـ7 شهور دواجن على أرضنا من المجمدات.

وشرح مصيلحي، أن اللحوم المجمدة مصر كانت تستوردها من الأرجنتين والبرازيل لدينا منها مايكفي 6 أشهر، وبالنسبة للحوم الحية لدينا وفرة ولا يوجد أي نقص في أي لحوم حية.

وكشف مصيلحي، أن بالنسبة للفول والعدس كنا نستورد جزء كبير منها، ومنعنا تصدير الانتاج المحلي.