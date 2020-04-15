وزير التموين: تجار طابور خامس يحاولون التلاعب في الأسعار

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسواق الجملة تعمل ولم تتوقف، وكانت تحدث مشكلة كبيرة إذا توقفت، "أول جمعة في الحظر حصلت مشكلة وكل السلع غليت، لما الناس افتكرت الأسواق مقفولة جمعة وسبت.. الناس قالت لنفسها الأسواق هتبقة مقفولة، ومكانش فيه قرار للغلق".

وأضاف مصيلحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "في طابور خامس حتى في الأكل وكان عنده شوية بضاعة في السوق عاوز يغليها ولكن قدرنا نسيطر على الأسعار ونضمن عدم التلاعب بالأسواق، ومجمعاتنا عرضت الخضار والفاكهة بأسعار عادلة".

"هناك سمة عظيمة في الأجهزة الرقابية، سواء مباحث التموين أو وزارة التموين أو الصحة، وغيرها من الجهات، والتعاون بين هذه الجهات يضبط المخالفين والفاسدين، الرقابة قبضت على مصانع بئر السلم كان فيها رقابة ومباحث التموين بمعلومات وتم اقتحام المكان واكتشفوا آلاف الأقراص الضارة وتمت مصادرة كل هذه الأشياء وتمت تحويلهم لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ".

وشرح مصيلحي، أن دخول الصوب من قبل الخدمة الوطنية، والصوب الأعلى مستوى، "الإتاحة والوفرة هو الضمان الوحيد لعدم ارتفاع الأسعار، وضمان عدم وجود أزمات".