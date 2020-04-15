فيديو.. وزير التموين: 53 ونصف مليار جنيه تكلفة الخبز المدعم سنويا

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تنظيم السوق، ووضع القواعد المنظمة والتحرك للأسواق المنظمة هو الحل، ولكن اليوم، هناك بعض الممارسات غير الجيدة، ولكن الأجهزة الرقابية بتعاونها مع بعضها وعملها بشكل جماعي، تحاول السيطرة على ذلك.

وأضاف مصيلحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هناك 70 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز، 70% من الشعب المصري، يحصل على رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش، بعدما وصلت تكلفته الحقيقية لـ62 قرش ونصف للرغيف، وهو نوع من أنواع الدعم الاجتماعي الجيد ولا يوجد دولة تفعل ذلك، "إحنا بلد كبير وعظيم ومتميز".

وكشف مصيلحي، أن مصر تنتج مابين 250 لـ270 مليون رغيف كل يوم، والخبز يتم إنتاجه بكفائة عالية جدا وفاتورة الخبز المدعم تكلف الدولة 53 ونصف مليار جنيه سنويا.

وشدد مصيلحي، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم نعرض عليه شئ يخص الفئات الأكثر احتياجا، إلا ما يقول تقدروا تزودوا شوية؟.. بنخاف وبنقول منقدرش علشان نخافظ توازن الموازنة".