مصطفى شعبان ينعى الشهيد محمد الحوفي: اللهم أرحم شهداء الوطن

نعى الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الضابط محمد فوزي الحوفي شهيد الأميرية، الذي استشهد منذ قليل، عقب تبادل إطلاق نار بين قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، وبين عناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

https://twitter.com/MostafaShaban/status/1250174579668135943

وغرد "شعبان": اللهم أرحم شهداء الوطن.. الأميرية.

يذكر أن الشهيد، وردت إليه معلومات عن وجود عناصر ارهابية مختبئة بمنطقة الأميرية، وجرى إخطار أجهزة الأمن، وأثناء مداهمة المنزل، فوجئ بتبادل إطلاق النيران عليه، هو وزملائه.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي، الواقع اليوم بحي الأميرية، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.