الإبراشي: التاريخ يكتبه الأبطال مثل الشهيد الحوفي وزملاؤه

نعى الإعلامى وائل الإبراشى، الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي ضابط الأمن الوطنى، الذى استشهد في تبادل إطلاق النار التي شهدتها منطقة الأميرية، وذلك خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وأكد الإبراشي على أن الشعب المصرى عاش لحظات لها عمق وطنى شديد، موضحاً أنه فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، جائحة كورونا، تحارب الإرهاب أيضاً.

وأضاف أن التاريخ يكتبه الأبطال مثل الشهيد محمد الحوفى، وبقية الشهداء الذين بذلوا أرواحهم فى سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الدولة المصرية، والحفاظ على كل ذرة تراب من أرض الوطن.

وتابع: "عشنا لحظات بها صدمة وأمل ولكننا كنا على علم أن قواتنا سوف تنتصر على الإرهابى الجبان الذى لا يعرف الآدمية والإنسانية ونفخر ونعتز بما قدمه شهداء الوطن، نقدم التهانى لأسرة الشهيد ولا نقدم التعازى، استشهد نعم ولكنه فى مكان أفضل الآن والشعب المصرى يعتز ويفخر به".

واعتبر الإبراشي أن وزارة الداخلية سجلت انتصاراً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالانتصارات على الجماعات الإرهابية، التى تريد هدم الوطن، ونشر العنف والإرهاب.