مواطن يقترح "دفاتر كوبونات" على وزير التموين.. ومصيلحي: فكرة جيدة جدا

اقترح الدكتور هشام المناوي، أستاذ التجميل بالقصر العيني، فكرة على الدكتورعلي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإطلاق مبادرة يشارك فيها الشركات مع الوزارة، وسيارات منافذ القوات المسلحة، بعمل دفاتر كوبونات بها فئات مختلفة من المبالغ، يشتريها راغبي عمل الخير، لتوزيعها على المحتاجين لإستلام الكرتونات، "بدل مانشتري الكارتونة وتبقى حمل كبير ويبقى اللي هياخدها متسببله إحراج ويشتري اللي عاوزة ومحتاجة".

ورد وزير التموين خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "فكرة جيدة جدا وبتدي احترام للمتلقي وراغبي التبرع، ومن بكرة هنفكر فيها ونعلن عنها.. بشكرك على هذه الفكرة وأنا موافق عليها وهنبدأ في تنفيذها لأنها مش صعبة".