بيت العائلة المصرية ينعى الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي

نعى بيت العائلة المصرية، بقيادة رئيسيه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أعضاء بيت العائلة المصرية، ببالغ الحزن والأسى، شهيد الوطن المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد اليوم، وهو يؤدي واجبه الوطني في التصدي للإرهاب الغاشم.

وبيت العائلة إذ يعرب عن حزنه وألمه، فإنه يتقدم بخالص العزاء لجميع المصريين، ولأسرة الشهيد البطل، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملائه من رجال الشرطة البواسل، الصبر والسلوان، داعيا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتوجه بيت العائلة المصرية بالشكر الجزيل لشرطتنا الباسلة، في تصديها للعمليات الإرهابية الغاشمة بشجاعة وبسالة، تحقيقا للأمن والأمان والاستقرار للشعب المصري، كما يدعو بيت العائلة المصرية، جميع المصريين بالوقوف جنبا إلى جنب مع شرطتنا الباسلة، وقواتنا المسلحة في حربهما ضد هذا الإرهاب الأسود، لننتزعه من جذوره، ويعم الخير والأمن والأمان والسلام، على وطننا الغالي.