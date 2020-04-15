مستشار الصحة العالمية: إصابات كورونا بالدول الأوربية بدأت في الثبات

أكدت الدكتورة رشا طلعت مستشارة منظمة الصحة العالمية، أن الدولة الأوربية الموبوءة، وصلت لقمة المنحنى، وبدأت الإصابات في الثبات والهبوط، أحيانًا.

وقالت طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن دول حوض شرق المتوسط، تختلف فيها الإصابات من بلد لآخر، لافتة إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيهبط المنحنى في لبنان والأردن.

وحذرت "طلعت"، من خطورة التجمعات في شم النسيم، وشهر رمضان والأعياد، مؤكدة أن ذلك من الممكن أن يسبب انتشار الفيروس على نطاق واسع في المجتمع، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي، لحين الوصول لكسر المنحنى، متوقعة أن ترفع الدولة اجراءاتها الوقائية، فور انخفاض عدد الحالات وانكسار المنحنى.