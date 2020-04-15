جوتيريش ينتقد ترامب: لم يحن وقت الحساب بعد

انتقد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب قراره تجاه منظمة الصحة العالمية.

وكان ترامب، قرر تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، معتبرًا أن المنظمة قدمت إلى العالم معلومات خاطئة عن فيروس كورونا، تسببت في قتل الآلاف، بعدما حصلوا عليها من الصين بؤرة تفشي المرض.

وقال أنطونيو جوتيريش، في رسالة حاسمة إلى ترامب بشأن قراره: "هذا ليس وقت خفض موارد منظمة منخرطة في مواجهة وباء عالمي كفيروس كورونا"، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأضاف: "يجب دعم منظمة الصحة العالمية وأي منظمة تواجه الوباء العالمي، لأن أهميتها حاسمة في محاربته".

وأكد جوتيريش، أن الوقت الذي يمكن فيه تقييم أداء كل المعنيين بالأزمة لم يحن بعد.