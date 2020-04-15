تنفيذ 47 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة في يوم واحد بأسيوط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من تنفيذ 47 قرار إزالة لحالات تعدي على أملاك الدولة بمراكز أسيوط والفتح والغنايم وصدفا والبداري وذلك من خلال عدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي. وأكد محافظ أسيوط أن الدولة عازمة على التعامل بحسم مع التعديات ومخالفات البناء، مشددًا على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد موجهًا رؤساء الوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.

وأوضح المحافظ أن نائبه المهندس عمرو عبدالعال ترأس حملة مكبرة بمركز أسيوط استهدفت إزالة فورية لبعض مخالفات البناء في مهدها بمشاركة اللواء هشام الطويل رئيس المركز وتمكنت من إزالة 9 حالات تعدي، لافتًا إلى قيام المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة بمتابعة الحملات بمراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد بمتابعة الحملات بمراكز الشمال، مشيرًا إلى تنفيذ حملة بمركز الغنايم برئاسة جاد الله مشرف، أسفرت عن تنفيذ 5 قرارات بمساحة 620 متر لتعديات أراضي زراعية وأملاك دولة وخط تنظيم فضلًا عن حملة بمركز صدفا بإشراف حسين كشك رئيس المركز، أسفرت عن تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية بمساحة 2080 متر، كما قام عبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح بحملة، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدي لمخالفات بناء وتعديات على أملاك دولة بمساحة 585 متر وأرض زراعية بمساحة 8 قيراط، كما نفذ محمد حسن رئيس مركز البداري حملة لإزالة 7 حالات تعدي، لافتاً إلى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى ومراكز المحافظة.