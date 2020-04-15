حملات لتعقيم المناطق السكنية والمصالح الحكومية بالمدن الجديدة

أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن أجهزة المدن الجديدة تبذل جهوداً مكثفة في أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كوورنا المستجد، موضحاً أن أعمال التطهير والتعقيم تشمل المناطق السكنية والمصالح الحكومية بالمدن الجديدة، وكذا مواقع المشروعات الجارى تنفيذها بتلك المدن لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بالفيروس.

بوابات تعقيم وتوزيع كمامات وقفازات على العاملين.. وتطهير وتعقيم وسائل نقل العمالة

وأشار ممدوح، في بيان صادر اليوم، إلى أن هناك تكليفات من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمسؤولي أجهزة المدن الجديدة بإلزام الشركات العاملة بالمواقع، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورنا المستجد، لافتاً إلى أنه تم إلزام الشركات العاملة بالمواقع بتنفيذ بوابات تعقيم وتوزيع كمامات وقفازات على العاملين وكذا تطهير وتعقيم وسائل نقل العمالة إلى جانب توفير جهاز قياس الحرارة بكل موقع عمل، والحفاظ على المسافات الآمنة بين العاملين، وتوفير أدوات النظافة الشخصية لجميع العاملين بالموقع، وعدم السماح للعمالة بأي تجمعات في مواقع تنفيذ المشروعات.

وتنفيذا لتلك التكليفات، صرح المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه يتم تواصل العمل بالمشروعات بالمدينة وسط اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين ومنها قياس درجات الحرارة وكابينة لتعقيم العاملين، وتعقيم كافة وسائل الانتقال والاستراحات، بجانب عمل توعية للعاملين في أماكن العمل وتوفير الكمامات والقفازات وغيرها من أداوات الحماية والوقاية للعاملين بالمشروعات المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع المرحلة الثالثة من محطة تنقية المياه بطاقة 400 ألف متر³/يوم، تنفيذ شركة أبناء علام.

وأضاف الشربيني، أنه تم تطهير وتعقيم ورش مواقف السيارات وبعض الشوارع والمناطق بالمدينة وتوزيع كمامات على المواطنين حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال حملات التطهير والتعقيم لتشمل جميع المصالح والأجهزة الحكومية بالمدينة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خصوصا في الإدارات والجهات المتعاملة بشكل مباشر مع الجمهور.

وفي مدينة الشيخ زايد، كلف المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إدارة شؤون البيئة بالجهاز بتطهير وتعقيم محطة مياه مدينة الشيخ زايد بالكامل (المبني الإداري والورش وسكن العاملين) وذلك بصفة يومية، كما تم تطهير وتعقيم مشروعات عمارات "دار مصر"المرحلة الثانية بالمدينة.

وفي مدينة الفيوم الجديدة، تابع المهندس عبدالوهاب صميدة رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، استمرار الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة لجميع المترددين على الجهاز، وتعقيم جميع المباني الإدارية والمواقف والشوارع بالمدينة.

كما أجرى رئيس الجهاز جولة مرورية على أحياء المدينة، للتأكد من أعمال النظافة بها، مشدداً على سرعة التخلص من القمامة بالطرق السليمة، كما تابع أيضا أعمال التنسيق والزراعة بمشروع الإسكان الاجتماعي.

فيما كلف المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إدارة التنمية بالجهاز بالتعاون مع قسم الحماية المدنية وشركات النظافة العاملة بالمدينة، للقيام بتنفيذ حملات ليلية يومياً لتطهير وتعقيم كافة الشوارع وصناديق القمامة بجميع أحياء المدينة وموقف السيارات، والأسواق التجارية، والمؤسسات العامة بالمدينة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.

مناشدات للسكان بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى منعا للتجمعات

وفي سياق متصل، ناشد رئيس جهاز دمياط الجديدة، سكان المدينة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع التجمعات حفاظا علي صحة وسلامة السكان، وتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وأكد المهندس مجدي علي حسين رئيس جهاز مدينه (سلام) شرق بورسعيد، ضرورة استمرار وتكثيف الأعمال بجميع مواقع العمل بالمدينة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم تنفيذ حملات تطهير وتعقيم لحي الأمل ونقطة الشرطة بمنطقة صبحي حسين (حي الأمل)، مع وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والمترددين على نقطة الشرطة بالمنطقة، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال أعمال التطهير والتعقيم بالمناطق المختلفة.

وشدد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، على كل الشركات العاملة بالمدينة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حرصاً على سلامة المواطنين والعاملين، مع ضرورة دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بالمدينة.

من جانبها، أبدت الشركات المنفذة للمشروعات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، قدراً من الجدية وتحمل المسؤولية وذلك بالتزامها بدفع الأعمال مع توزيع الأدوات الوقائية لحماية العاملين بجميع المواقع.

وقال المهندس سيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15مايو، إنه تم تنفيذ حملات دورية لرش وتعقيم كل المجاورات والمنشآت الخدمية والأسواق والمحال والمولات بالمدينة.

وأوضح همام، أنه تم توجيه فريق حملات الرش والتعقيم تحت الإشراف المباشر لنائب رئيس الجهاز للتنمية، إلى الحيين الرابع والخامس، وكذا المركز الطبي والأسواق والمحال التجارية، مضيفاً أنه تم الانتهاء من رش المدينة بالكامل، كما سيتم البدء في دورة جديدة حسب الخطة الموضوعة، كما تم رش وتعقيم مستشفي مدينة 15مايو والمخصصة للحجر الصحي لمرضى كورونا.