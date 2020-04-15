الأوقاف: الإرهاب لم يتعظ من تفشي كورونا

قال الدكتور محمد القاضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنّ الشعب المصري بكل فئاته عليه التكاتف ضد الإرهاب، والدفاع عن الوطن، والوقوف إلى جانب أجهزة الشرطة المصرية، ومساندتهم ضد العناصر الإرهابية.

وأضاف القاضي، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه خلود زهران، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الجماعة الإرهابية المتطرفة تسعى للإضرار بسلامة الوطن وأبنائه، ولم تأخذ العظة من الأزمة التي يمر بها العالم وهي انتشار فيروس كورونا، وتكاتف الجميع من أجل الحماية من الفيروس، بل استمرت في تنفيذ مخططاتها الإرهابية دون إنسانية.

وتابع أنّ وعي الشرطة المصرية ويقظتها الدائمة تقف بالمرصاد ضد كل المخططات، وتقضي من خلال عملياتها الاستباقية على الإرهابيين.