مدينة دمنهور تستعد لتشييع جنازة الشهيد الحوفي بمسقط رأسه

تستعد مدينة دمنهور لتشييع جثمان الشهيد محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد أمس في "أحداث الأميرية"، بعد أن أعلنت محافظة البحيرة خروج جنازة عسكرية للشهيد من أمام مبنى قوات الأمن بدمنهور.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد مساء أمس، يرافقه السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة، وسط تجمع العشرات من أقارب الشهيد.

وأعلن "آمنة" تجهيز جنازة للشهيد لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة دمنهور.

يُذكر أنَّ الشهيد وردت إليه معلومات عن وجود عناصر إرهابية مختبئة بمنطقة الأميرية، وتم إخطار أجهزة الأمن، وأثناء مداهمة المنزل فوجئ بإطلاق النيران عليه هو وزملائه.