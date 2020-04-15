المالية: الإصلاح الاقتصادي ريحنا.. وهنصرف المرتبات من 19 لحد 29 أبريل

قال الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية، إنّه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، نجحت من خلالها في توفير اعتمادات مالية ضخمة لقطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا: "مبقاش عندنا مشاكل، والاعتمادات بتتوفر لقطاع الصحة والقطاع الصناعي، والدولة بتساند رجال الأعمال".

وأضاف إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أنّ المواطن لم يعد يشعر بنقص أي شيء مما يحتاجه في حياته اليومية: "المواطن بقى بيشوف إنه بيتم مساندته، والعمالة غير المنتظمة بدأت أمس صرف منحة الـ500 جنيه"، موضحا أنّ هناك تحسنا كبيرا في الاقتصاد المصري، جاء بسبب تغير طرق العمل واستخدام وسائل حديثة في الإدارة مثل الوسائل التكنولوجية والميكنة والشمول المالي والتحول الرقمي.

وأكد أنّ تلك الآليات تعد أبرز الأساليب التي تدعم الاقتصاد وحسن إدارته، ما خلف نتيجة مرضية للجميع: "بيتم تعديل الخطط بتاعتنا في معدلات النمو لمواجهة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنّ الحكومة المصرية تسعى إلى عدم تأثر الأزمة الراهنة الخاصة بفيروس كورونا على الاقتصاد المصري بشكل كبير: "عايزين نستمر في الإنتاج والعمل، وهناك رسائل واضحة ودعم من قبل الحكومة والقيادة السياسية".

وتابع: "تقرر صرف المرتبات في موعد مبكر عن المعهود إليه بداية من يوم 19 وحتى 29 من الشهر الحالي، بدلا من يوم 24 وحتى يوم 28 بسبب الظروف الحالية، ولازم يكون فيه تجاوب بين وزارة المالية والحكومة وبين اللي بيحصل في المجتمع".