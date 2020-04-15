غلق مصنع يعمل بدون ترخيص وضبط 6 طن بودرة عصائر مجهولة المصدر بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط 6 طن بودرة عصائر مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص بشارع "الخلا" بمدينة المنصورة وقرر إغلاقه.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية للتداول.

من جانبه، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المضبوطات تشمل 40 شيكارة بودرة عصير برتقال وزن الواحدة 10 كيلو، و60 شيكارة بودرة عصير مانجو وزن 10 كيلو، و48 شيكارة بودرة تمر هندي وزن 10 كيلو، و200 شيكارة 6 كيلو،300 شيكارة وزن 6 كيلو، و480 شيكارة وزن 6 كيلو، وإعدام 250 كيلو بودرة عصير مجهولة المصدر.وتم تحرير 3 محاضر جنح صحية ضد صاحب المصنع.