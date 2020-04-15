"سياحة البرلمان" تنعى شهيد "خلية الأميرية" المقدم محمد الحوفي

نعت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد في أثناء أداء واجبه تجاه وطنه، موجهة التحية لصقور وبواسل الشرطة، الذين نجحوا في تصفية الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية.

وأكد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الشعب المصري العظيم يقف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وجميع مؤسسات الدولةح لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، والقصاص لجميع شهداء الوطن، مشيرا إلى أننا فداء للعيون الساهرة من أبطال وبواسل رجال الشرطة.

وأوضح أن مثل هذه الحوادث الإرهابية الخسيسة تزيد كل المصريين قوة وصلابة في مواجهة خفافيش الظلام من الإرهابيين الخونة، داعيا الله عز وجل أن يسكن الشهيد البطل الحوفي فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.