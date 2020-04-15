"مياه القناة": نطهرالمناطق المعزولة صحيا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة مواصلة أعمال التعقيم والتطهير التى تقوم بها الشركة للمؤسسات الخدمية والشوارع والميادين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في ضوء تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال "عصمت" إن فرق السلامة والصحة المهنية بالشركة قامت اليوم بتطهير وتعقيم عدد من القرى بمركز ومدينة فايد، مؤكدا على قيام الشركة بتسخير كافة معداتها وأفرادها للقيام بأعمال التعقيم والتطهير لجميع المنشآت العامة والحيوية

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة في كافة القرى بمحافظة الإسماعيلية ومحافظات القناة وذلك مساهمة من الشركة في الوقاية من فيروس كورونا كما تساهم الشركة في تعقيم المناطق المعزولة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية.