تفعيل خدمة فوري في بنك ناصر لصرف المعاشات والمرتبات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه في ضوء الظروف الراهنة لأزمة فيروس كورونا، تقرر تفعيل خدمة صرف المرتبات والمعاشات المحولة إلى بنك ناصر الاجتماعي، من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوريبما، للمساهمة في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، حرص البنك على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحرص على عدم التكدس والزحام داخل البنك، لذلك تم التعاون مع شركة "فوري" الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، مشيرا إلى أنّ البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.

وأوضح فاروق أنّ العميل يتجه إلى منفذ فوري لسحب المبلغ المطلوب من الحساب عن طريق كارت ATM الخاص به، وتمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر لسحب المبلغ المطلوب، حيث يقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة.

من جانبها، أعربت هبة العوضي - رئيس القطاع الحكومي والبنكي بشركة فوري، عن سعادتها لتفعيل الخدمة التي تهدف إلى تسهيل حياة المواطن خاصة كبار السن، لصرف المعاشات دون عناء أو الوقوف في الطوابير.

وأضافت أنّ هدف شركة فوري الدائم هو تسهيل حياة المواطن ومساعدة الدولة في تنفيذ خطة الشمول المالي، مشيرة إلى أنّ "فوري" الشركة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، تخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75م مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة، بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثر من 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من 15 محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول، إضافة إلى منافذ "فوري بلس" على مستوى الجمهورية ،وكذلك myFawry البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.