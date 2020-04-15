"الأوقاف" توفر 769 باكية بسوق الخميس لتسكين الباعة الجائلين بالإيجار

أعلنت وزارة الأوقاف توفير 769 باكية بسوق الخميس في المطرية للباعة الجائلين الموجودين في محيط مستشفى المطرية العام للإيجار، مشيرا إلى أن الباكيات بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي والظروف الراهنة، وتيسيرًا على الباعة الجائلين، وتشجيعًا لهم على سرعة الانتقال للسوق الجديد.

وأوضحت أن التعاقد سيكون عن طريق محافظة القاهرة وبمعرفتها، كمرحلة أولى، مع قيام محافظة القاهرة بإدارة هذا السوق.

جاء ذلك في إطار التنسيق بين الوزارة، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، وفي إطار دور الأوقاف في خدمة المجتمع، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل أجهزة الدولة المعنية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالقطاع الصحي بالبلاد؛ للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التي تقدم للمواطنين داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية.