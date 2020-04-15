ضبط 3 بالجيزة والإسكندرية عرضوا عبوات كحول مجهول المصدر على "فيسبوك"

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام صيدلي وأصحاب محال للعطور والمستلزمات الطبية، لقيامهما بالترويج لكحول وكمامات مجهول المصدر، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بغرض بيعها.

وكانت الإدارة العامة لتكونولوجيا المعلومات قد رصدت صيدلي مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، قام بنشر مشاركات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، تتضمن الإعلان عن بيع كحول مجهول المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المذكور وضُبط بمحل سكنه، وبتفتيشه تم ضبط هاتف محمول بفحصه، وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش مسكنه عُثر على 51 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها كحول.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه للترويج وبيع الكحول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الاستفادة ماديًا جراء ذلك.

وفي السياق ذاته، رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بنشر مشاركات على موقع "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع كحول إيثيلي مجهول المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المذكورين وضبطهما بمحيط سكنهما، وبتفتيشهما تم ضبط هاتفين محمول، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحسابات والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش مسكنهما تم العثور على 68 زجاجة بخاخ صغيرة الحجم، وزجاجتين سعة واحد لتر بداخلها مادة شفافة غير مدون عليها بيانات، وورد في تقرير التفتيش الصيدلى يفيد بأن المواد المضبوطة سوائل شفافة اللون وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقيامهما بإنشاء وادارة الحسابات المشار اليها للترويج لبيع الكحول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الاستفادة ماديًا جراء ذلك.

كما رصدت الإدارة مالك محل عطور، ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيا، لقيامه بنشر مشاركات على "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن كحول إيثيلي، وكمامات مجهولة المصدر، وتم ضبطه وبحيازته عبوات الكحول والكمامات، واعترف بارتكاب الواقعة للاستفادة ماديًا.

وعلى الصعيد ذاته، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الأقصر من ضبط المدير المسؤول عن محل مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الأقصر، لحيازته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، شملت 20 ألف كمامة، و17 ألف جوانتي طبي، و54 زجاجة كحول نقي، بدون فواتير أو مستندات مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.