"نور الدين" يقرر غلق شواطئ بلطيم ومطوبس في شم النسيم

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه أصدر قرار، اليوم، بغلق مصيفي بلطيم ومطوبس أمام المواطنين وذلك لمنع الاحتفالات بشم النسيم اتساقاً مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه جرى التنبيه على رئيسي المدينتين بغلق الشواطئ غلقاً تاماً، والتنسيق مع رجال الشرطة لعمل دوريات أمنية.

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه جرى غلق الحدائق العامة والمتنزهات التى كانت تستقبل المواطنين للاحتفال بعيد الربيع، لمنع دخول الأهالي والتجمع داخلها، كما جرى غلق كورنيش بلطيم ودسوق وفوه ومطوبس، موضحاً أنه لن يسمح بمخالفة الأهالى لقرارات الإغلاق ومنع التجمعات وأنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لتلك القرارات .

وأشار "نور الدين" إلى التأكيد على قرارات استمرار غلق الأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم خلال أعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم.