نشرة أخبار تركيا.. المعارضة تحرك دعوى قضائية ضد قانون الإفراج المبكر

أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أنه يستعد لتقديم شكوى في المحكمة الدستورية ضد مشروع قانون للإفراج المبكر المثير للجدل، والذي يهدف إلى تقليل عدد السجناء في تركيا، ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد موقع "تي 24".

وقال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب في البرلمان إنجين أوزكوتش في مؤتمر صحفي، "إن مشروع القانون مخالف لمفهوم العدالة"، مشيرًا إلى أن حزبه اعترض على مشروع القانون، لأنه وجد أنه من الظلم أن يبقى الناس خلف القضبان لمجرد أنهم تحدثوا من أجل الدفاع السلام، أو قاموا بنقل الأخبار أو عارضوا الحكومة.

تقرير أمريكي: تركيا نشرت 20 ألف جندي في إدلب في سوريا

نشرت القوات المسلحة التركية ما يقرب من 20 ألف جندي في محافظة إدلب الكبرى بين الأول من فبراير إلى 31 مارس 2020، حسبما أفادت دراسة نشرها المعهد الأمريكي لدراسة الحرب (ISW).

وتضمنت عمليات النشر عناصر من القوات الخاصة التركية ذات الخبرة، والوحدات المدرعة، ووحدات المشاة الخفيفة المعروفة أيضا باسم "الكوماندوز"، والتي شاركت في العمليات التركية السابقة في عفرين وشمال شرق سوريا، بما في ذلك اللواء الخامس من الكوماندوز، المتخصص في العمليات شبه العسكرية والحرب في الجبال.

مستشار أردوغان يستغل نفوذه للقيام بعمليات بناء غير قانونية

قدم حزب الشعب الجمهوري شكوى جنائية ضد رئيس الاتصالات الرئاسية فاهرتين ألتون بشأن مزاعم البناء غير القانوني في اسطنبول، حسبما أوردت محطة يورونيوز يوم الثلاثاء.

وقالت الشكوى، إن فريق من البلدية قام بهدم أعمال تنسيق الحدائق، ومدفأة كانت قيد الإنشاء بشكل غير قانوني على قطعة أرض في كوزونجوك استأجرها ألتون، الأكاديمي السابق الذي أصبح من أهم مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب التقرير، غضب سكان المنطقة في كوزجنكوك، حيث توجد قطعة الأرض، من أن العمل جار بينما كان سكان المدينة البالغ عددهم 16 مليون يكافحون ضد تفشي فيروس كورونا. وأكد نادر أتامان، عضو مجلس محلي من حزب الشعب الجمهوري، إن العمل تم بدون تصاريح مناسبة.

كاتب تركي: رفض أردوغان لاستقالة وزير الداخلية يبرهن على فساد النظام

رفض الرئيس التركي لاستقالة وزير داخليته في أعقاب قراره المفاجئ بفرض حظر كامل مفاجئ، والذي أدى إلى هروع الآلاف من الأتراك إلى المتاجر في عطلة نهاية الأسبوع للحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية.

وأشار المحلل السياسي، أمين تشولسان، في عموده بجريدة سوزجو التركية، أن رفض الرئيس التركي لاستقالة وزير الداخلية دليل صارخ على المشاكل المتأصلة في النظام الرئاسي التنفيذي في تركيا.

وأعلن وزير الداخلية سليمان صويلو عن إغلاق لمدة 48 ساعة في أكبر مدن تركيا بإشعار لمدة ساعتين فقط مساء الجمعة، وأدى الإعلان المفاجئ إلى اندفاع الآلاف لشراء الإمدادات، ما أثار حالة من الفوضى.

وأكد الكاتب التركي، أنه من غير الممكن أن أردوغان لم يكن على علم مسبق بقرار الإغلاق المفاجئ، كما من المؤكد أنه كان على علم باستقالة وزير الداخلية قبل الإعلان عنها. إذًا لما استقال صويلو ثم أعلن أردوغان رفض الاستقالة؟.. هذا سؤال لا يعرف أحد إجابته.

وحسب الكاتب، فإن هذه المسرحية الهزلية تعكس التراجع الذي أصاب الحياة السياسية في تركيا في أعقاب تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي بعد الانتخابات الوطنية في يونيو 2018، حيث تم التصويت عليه في استفتاء مثير للجدل بموجب قانون الطوارئ في عام 2017، وقام بنقل سلطات واسعة من البرلمان إلى أردوغان وربط العديد من مؤسسات الدولة بالرئيس.

ثبات معدلات الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا تطرح تساؤلات حول دقة البيانات

زاد إجمالي عدد الوفيات والحالات المصابة الجديدة في تركيا بمعدل ثابت لمدة 10 أيام على الأقل، ما يطرح تساؤلات حول دقة البيانات التركية، حسبما أشار موقع "أحوال التركي".

فمنذ 5 أبريل، زادت الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة التركية بمعدل ثابت ما بين 0.021 أو 2.1 في المائة، وحسب منتدى "إكسي سوزلزك" لا يوجد دولة أخرى تمتعت بهذه النسبة ثابتة لعدة أيام.

بينما أكد عمارة ألتنيديس، أستاذ علم الأحياء التركي من كلية الطب بجامعة هارفارد، إن عنده مقارنة سلسلة الرسوم البيانية لإحصاءات الدول الأكثر تضررًا، بما في ذلك تركيا، يمكن ملاحظة أن دولًا أخرى، على العكس من تركيا، لديها نسب يومية مختلفة.

نورديك مونيتور: وثائق تكشف علاقة وكالة الأناضول بعصابات المافيا التركية

وضعت إحدى عصابات المافيا اسم أحد المراسلين الصحفيين الذي يعمل في وكالة أنباء الأناضول التركية التي تديرها الدولة التركية على قائمة الرواتب الخاصة بالعصابة المتورطة في أنشطة غير قانونية، مثل الدعارة والابتزاز.

وحسب سجلات تنصت تمت بموافقة المحكمة، أطلع عليها موقع نورديك مونيتور، تمتع حافظ صبري كيسن، الصحفي في مدينة مارماريس السياحية الساحلية التركية، بعلاقات سرية بزعيم العصابة بيلجين أوزكايناك، الذي كان يمتلك مرسى مارماريس لليخوت.

وقدم زعيم العصابة العديد من الامتيازات إلى الصحفي الحكومي، بما في ذلك وضعه على جدول الرواتب مقابل خدماته تحت غطاء النشاط الصحفي.