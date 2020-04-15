البنك الزراعي يكشف إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال منتصر عبد الوهاب، رئيس قطاع شمال الصعيد للبنك الزراعي المصري، إن الإجراءات المتبعة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة تتمثل في تقدم المستحق للمنحة للبنك حيث يتأكد مسؤول أمن البنك من وصول الرسالة المخصصة لهاتف مستحقي المنحة، بالإضافة إلى التأكد من بطاقة الرقم القومي.

وأضاف خلال لقاء بنشرة أخبار قناة "DMC"، تقدمها الإعلامية إيمان عبد الباقي، أنه يجري إعطاء المستحقين رقم تسلسل، وينتظر بالخارج في سرادق مخصص خارج البنك، ثم يجري إدخال 3 مستحقين دفعة واحدة، متابعا: "في 5 دقايق العميل بيخلص إجراءاته".

وأشار إلى أن قطاع محافظة بني سويف يشمل على 51 منفذ صرف، وعلى مستوى شمال الصعيد يوجد 324 منفذا، أما البنك الرئيسي فيضم 1150 منفذ صرف، لافتا إلى أن العمل يبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء.

وأكد أن البنك أقام سرادق خارج البنك كإجراء وقائي لعدم التزاحم بين المواطنين أمام منفذ الصرف، بالإضافة إلى تخصيص مسافة نحو متر بين المقاعد.