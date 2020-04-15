الأعلى الإعلام يستدعي ممثل "المصري اليوم" بسبب مقال لـ"نيوتين"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لجريدة "المصري اليوم"، وكاتب مقال "وجدتها" الموقع باسم "نيوتن"، وذلك للتحقيق فيما نُشر في عدة مقالات على مدار أربعة أيام متتالية، وتحمل مطالبات بعزل سيناء عن مصر، واختيار حاكم خاص بها، وتدويلها، وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية.

وكانت لجنة الشكاوي قد عقدت اجتماعًا، اليوم، ناقشت خلاله تقارير لجنة الرصد التي أكدت أن المقالات المذكورة التي نُشرت في الجريدة الورقية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجريدة تحمل مطالبات تخالف الدستور بعزل سيناء عن مصر، وتعيين حاكم خاص بها، بما يهدد الأمن القومي المصري.

وتضمنت المقالات؛ بحسب قرار المجلس إهانات بالغة للمخالفين لرأيه، حيث وصف كاتب المقالات من يعارض مطالبه بأنهم "مرجفون كاذبون يصدرون جعجعة بلا طحين حول أمور الوطنية والسيادة والاستقلال".