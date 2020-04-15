نجل عبدالمطلب يشكر "mbc" بعد حل أزمته: كرموتني في آخر أيامي

تدخلت إدارة mbc لحل أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب، وأحضرت له مكانًا سكنيًا بعد أن تم طُرده من منزله بالمغرب.

وتوجه نور محمد عبدالمطلب بالشكر إلى قناة mbc لتكريمها لروح الفنان محمد عبد المطلب، قائلًا: "وفوا بوعدهم لي، وبارك الله فيهم".

وأضاف "نور" لـ"الوطن": "أنا الحمد لله بخير والشقة جميلة.. الشكر لا يكفيهم.. كرمتوني فى آخر أيامي".

وأعلن الاعلامي شريف عامر أمس، تدخل شبكة "mbc"، لإنقاذ نجل المطرب الراحل محمد عبدالمطلب، الذي تعرض لأزمة مالية في المغرب، وترك السكن المقيم فيه، لمروره بضائقة مالية.

وعرض "عامر"، فيديو لـ نور محمد عبدالمطلب، وهو يتجول في الشقة الجديدة التي وفرتها له قناة "mbc 5"، وذلك خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".