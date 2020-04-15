موسكو تكشف: المريض "رقم صفر" بكورونا عاد إلى البلاد من ميلانو

كشف رئيس القسم العلاجي السريري بالجامعة الوطنية الروسية للأبحاث الطبية الأكاديمي ألكسندر تشوشالين، عن المصاب "رقم صفر" بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي نقل العدوى إلى روسيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن تشوشالين قوله، إن المريض رجل في متوسط العمر، عاد إلى البلاد برحلة من مدينة ميلانو الإيطالية، دون ذكر تاريخ وصوله.

وأضاف رئيس القسم العلاجي، أنه تم تشخيص الإصابة بكورونا لدى هذا الرجل بسرعة نظرا لظهور أعراض المرض النمطية عليه بشكل واضح.

وذكر تشوشالين، أن هذا الشخص أصبح أيضا أول من تعافى من "كوفيد-19" في روسيا، إلا أنه نقل العدوى قبل ذلك إلى والديه المسنين.

وجراء علاجهما، اضطر الأطباء لإخضاع والده لجهاز التنفس الصناعي في حين كانت حالة والدته أخف، ولم تستدع ذلك.

وسجلت روسيا حتى اليوم 24 ألفا و490 إصابة بكورونا، بينها 198 وفاة ونحو ألفي حالة شفاء.