شعراوي: استرداد 158 ألف متر مربع و230 فدانا خلال 24 ساعة  

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية في ما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون فى إزالة 298 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1534 حالة واسترداد نحو 158 ألف متر مربع ليصل الإجمالي 2 مليون 350 ألف متر مربع وإزالة 61 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 237 إزالة على مساحة 230 فدانا، ليصل إجمالي ما تم استرداده حوالي 1680 فدان من أراضى الدولة بالمحافظات.

كما تم إزالة 91 حالة للبناء المخالف والعشوائى على مساحة 13 ألف متر مربع ليصل إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها إلى 3298 حالة بإجمالي 117 ألف متر مربع، و474 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 17 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها إلى 4395 حالة إزالة على مساحة 1462 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن رئيس مجلس الوزراء يتلقى تقارير دورية ويتابع عن كثب الجهود التي يبذلها المحافظين والأجهزة المحلية لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وأشار شعراوى إلى أن رئيس الوزراء أشاد خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأربعاء بجهود المحافظين فى هذا الشان وطالبهم بالاستمرار فى فرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات من المواطنين خاصة خلال ساعات حظر التجول.

وطالب اللواء محمود شعراوي، المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.