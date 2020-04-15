الخارجية السعودية تشيد بكفاءة الأمن المصري في مكافحة الإرهاب

أشادت وزارة الخارجية السعودية بكفاءة أجهزة الأمن المصرية، ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة أمس الثلاثاء، عبر الإطاحة بعناصر إرهابية؛ كانت تخطط لأعمال تخريبية بالتزامن مع احتفال المسيحيين بعيد القيامة.

وأكدت الوزارة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس"، وقوف المملكة الكامل مع مصر الشقيقة، ودعمها وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها وتتخذها في سبيل المحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة ومواطنيها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأعربت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد، وحكومة وشعب مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقالت مصادر أمنية، في وقت سابق، إنَّ الضابط معتصم الشموتي أصيب خلال مواجهات الشرطة لخلية الأميرية الإرهابية كما استشهد زميله محمد الحوفي.

وقالت وزارة الداخلية، قالت في بيان، إنَّ التعامل مع الخلية الإرهابية، أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة الضابط معتصم الشموتي وفردين من قوات الشرطة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنَّه في ذات الإطار تمّ تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافهم عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتمّ تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.