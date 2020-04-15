غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني 5 أيام للصيانة وفع الكفاءة

نوهت محافظة الجيزة بقيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة، بداية من مطلع الكوبرى القادم من شارع ربيع الجيزى، وذلك لمدة 5 أيام، ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 15/4/2020 حتى يوم الأحد الموافق 19/4/2020، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولى الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بإلالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير، مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبرى.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور، لتفادى التكدسات، مع تقديمها كامل الاعتذار عما قد يلحق بهم من إعاقات مرورية بمحيط منطقة الأعمال.