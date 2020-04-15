الصحة العالمية تعلق على قرار أمريكا وقف تمويل المنظمة

قال مدير منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تأسف لقرار الإدارة الأمريكية بوقف التمويل المقدم لها، قائلا "الولايات المتحدة صديق قديم لنا، ونأمل أن تستمر في لعب دورها".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لمديرمنظمة الصحة العالمية، بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا، وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا حادًا على منظمة الصحة العالمية، أمس، خلال كلمة بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث ذكر أنه سيطلب من إدارته تعليق تمويل المنظمة.

وأضاف "ترامب"، أن منظمة الصحة العالمية فشلت في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة، وأنها "أخفقت في أداء مهامها".

وانتقدت روسيا اليوم قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية.