مصريون عالقون.. أحمد ذهب للعمل في الهند فحجزته كورونا

ذهب أحمد لرحلة عمل إلى خارج البلاد، كعادته، ولكنه لم يكن يعلم أن رحلته إلى دولة الهند ستجعله حبيسا في بلد لا يعرف عنها الكثير، بسبب كورونا، حيث باتت أمنيته الوحيدة العودة إلى مصر من جديد سليما قبل أن يصاب بالفيروس اللعين ولا يجد من ينقذه.

يروي أحمد علي حسن، 30 عاما، يعمل بشركة تنظيم حفلات تفاصيل أزمته لـ "الوطن"، قائلا "جئت إلى الهند في رحلة عمل قصيرة لا تستغرق الـ 6 أشهر، بداية من أكتوبر الماضي وحتى أبريل، ضمن مجموعة من المصريين عددها يتجاوز الـ 70 فردا منهم من جاء بغرض الدراسة أو العمل أو العلاج أوالسياحة".

وتابع "البنوك هنا مقفولة والفلوس هتخلص مننا وللأسف الفنادق طردت الناس"، مشيرا لتواصلهم مع السفارة والتسجيل عبر وزارة الهجرة.

وأضاف "علي"، قائلا "تعرفت على مصري تم طرده من قبل الفنادق لانتهاء أمواله وتواصلت معه وقمت باستضافته" مختتما "مكنش ينفع أشوف مصري هيطرد في الشارع وأقف اتفرج".