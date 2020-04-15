لليوم الرابع.. تراجع الليرة التركية لتسجل 6.9 مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية، اليوم، أكثر من 1% لتسجل أدنى مستوياتها منذ ذروة أزمة العملة في 2018، مع تأثر الميزانية العامة بشدة من جراء تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتراجعت الليرة لليوم الرابع على التوالي وسجلت 6.9 مقابل الدولار وذلك من 6.82، أمس الثلاثاء، لتسجل أضعف سعر لها منذ أغسطس 2018، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويواجه الاقتصاد التركي ركودا سيكون الثاني له في أقل من عامين بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أن خرج من ركوده الأول في النصف الثاني من 2019.

عجز ميزانية الحكومة تراجع إلى 43.7 مليار ليرة في مارس الماضي

وقفز عجز ميزانية الحكومة إلى 43.7 مليار ليرة "6.35 مليار دولار" في مارس الماضي، من 7.36 مليار ليرة في فبراير الماضي، بسبب إنفاق جديد وتراجع حاد لحصيلة الضرائب في ظل تفشي الوباء.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن بلاده لم تلجأ لأي مؤسسة أو منظمة دولية خلال إدارتها للمرحلة الحالية من الوباء، مشيرا إلى أن أنقرة تدير المرحلة الحالية دون أن تطلب دعما أو مساعدة من أي مؤسسة أو منظمة دولية.

وأوضح ألبيرق، أنه تم تخصيص 12.1 مليار ليرة تركية "نحو 1.7 مليار دولار"، لتلبية الاحتياجات الأساسية لـ2.1 مليون مواطن، مضيفا أن الحكومة خصصت أيضا 36.326 مليار ليرة "5.2 مليار دولار" لدعم الصناعيين في مواصلة العمل والإنتاج دون انقطاع.

وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزمة جديدة من التدابير لمواجهة كورونا المستجد تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، وخصص لها 100 مليار ليرة تركية قرابة 15.5 مليار دولار، لاحتواء الأزمة في تركيا وتفادي تسجيل أي خسائر.