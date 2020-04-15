  وزير الصحة اللبناني: ليس هناك عدوى مجتمعية بكورونا حتى الآن

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عدم وجود "عدوى مجتمعية" بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في لبنان حتى الآن، مشيرا إلى أنه يدعم استمرار الالتزام المجتمعي بالتدابير الوقائية والحجر المنزلي حرصا على عدم تفشي الوباء.

وقال حسن، في تصريح اليوم، إن عينات الفحص المخبري (تحاليل الـ بي سي آر) التي أجريت بشكل عشوائي في عدد من المناطق والمدن المختلفة، شمالا وجنوبا، جاءت نتيجتها سلبية "الخلو من فيروس كورونا" بما يؤكد أن البلاد لم تصل إلى مرحلة العدوى المجتمعية.

وأشار الوزير اللبناني، إلى أن بلاده ستتسلم خلال الساعات القليلة المقبلة مساعدات طبية على سبيل الهبة من الحكومة الصينية، إلى جانب أن منظمة الصحة العالمية وفرت كميات من فحوص الـ "بي سي آر" والتي سيتم في ضوئها رفع عدد الفحوص المخبرية للكشف عن الوباء ما بين 1000 و1500 فحص يوميا ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.

"حسن": السماح باستخدام الفحص السريع من أول مايو المقبل ضمن ضوابط

وأوضح حسن، أن كافة الدول التي اعتمدت أجهزة الفحص السريع للكشف عن كورونا المستجد، بدأت تعيد النظر في هذا النوع من الفحص، وذلك باعتراف منظمة الصحة العالمية، لأنه تسبب في إفشال سياسة احتواء الوباء في ضوء انخفاض درجة دقة نتائج هذه الأجهزة.

واشار حسن، إلى أن وزارة الصحة ستسمح باستخدام الفحص السريع ابتداء من أول شهر مايو المقبل ولكن ضمن ضوابط صارمة ومراقبة من جانب الوزارة.

وسُجلت في لبنان 658 حالة إصابة بوباء كورونا المستجد إلى جانب وفاة 21 شخصا جراء إصابتهم بالوباء.